Hodowla krów przyczyną gigantycznego konfliktu. Sąsiedzi stali się wrogami

Wieś to nie miejsce na hodowlę krów? Do takiego wniosku najwyraźniej doszły sąsiadki rolników z Czadrowa na Dolnym Śląsku. Gospodarstwo rodziny Paździorów od lat trzyma u siebie krowy, jednak kobietom, które mieszkają obok, bardzo to przeszkadza. Z tego powodu nasyłają na rolników kontrole. Jednak niemal sto inspekcji nie wykazało nieprawidłowości.