Hot-dogi z Orlenu popularniejsze niż z Żabki

PKN Orlen zarabia już nie tylko na paliwie, ale również - a może nawet przede wszystkim - na artykułach żywnościowych. - Sprzedajemy więcej hot-dogów niż Żabka – mówi Adam Czyżewski, główny ekonomista Orlenu.

- Patriotyzm konsumencki to kupowanie z misją. Współpracuje z nami 170 polskich producentów, a nasz popyt przełożył się na wzrost ich przychodów o 15 proc. Wprowadzanie polskich produktów do naszej sieci to długofalowy proces. Trzeba zainwestować i „wychować” sobie rynek - mówił Czyżewski.