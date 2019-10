Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Byliśmy na budowie największego hotelu w Polsce. "Ludzie już chcą rezerwować"

Hotel Gołębiewski w Pobierowie ma być największym takim obiektem w Polsce. Wirtualna Polska jako pierwsza ogólnopolska redakcja zobaczyła, jak od środka wygląda budowa, która ze względu na swoją wielkość wzbudza - nie tylko lokalnie - kontrowersje. Z zewnątrz ma przypominać statek, w środku trwa testowanie różnych aranżacji pokojów.

Jak zapewniają nas przedstawiciele hotelu, atrakcji będzie znacznie więcej. - Ścianki wspinaczkowe, dwie sale kinowo-teatralne, lodowisko, boiska do siatkówki czy koszykówki, korty tenisowe, sale gier, kręgielnia, wielka dyskoteka - wylicza dyrektor Skraburski.

Dyrekcja budowanego hotelu chce, by obiekt był przyjazny rodzinom. Zatrudnieni mają być specjalni animatorzy dla dzieci. - Będą przeróżne warsztaty - od pieczenia po malowanie ceramiki. Od przedszkola do Opola - słyszymy. Będzie też specjalna restauracja dla dzieci - z niższymi stolikami oraz siedzeniami.

Jednak istotny ma też być dla nowego Hotelu Gołębiewski klient biznesowy. Dyrekcja liczy, że firmy będą chętnie tam jeździć nie tylko na wyjazdy integracyjne. Korporacje i instytucje ma przyciągać największa sala kongresowa w regionie. Firmy będą mogły wykorzystać też salę kinowo-teatralną, by np. zorganizować tam wykład czy większe spotkanie.

"Pracujemy nad koncepcją"

Główna koncepcja zagospodarowania wnętrz hotelu już dawno została opracowana. Wiadomo na przykład, że wchodząc do hotelu zobaczymy nie tylko przestronny hol, ale również morze. Na podziemnej kondygnacji będzie zlokalizowana natomiast wielka dyskoteka.

Nie wiadomo jednak, jak będą wyglądały same pokoje. Jak słyszymy, tu jeszcze trwają prace koncepcyjne. Byliśmy w "pokojach testowych". Jeden z nich miał ściany pomalowane na niebiesko oraz barwny dywan. Usłyszeliśmy jednak, że "ta koncepcja nie została zaakceptowana".

Wiadomo jednak, że większość gości będzie widziała z okien Bałtyk. - Hotel zaprojektowano tak, by 80 proc. pokoi było z widokiem na morze - słyszymy.

Hotel jednak od dawna wzbudza kontrowersje. Niektórzy twierdzą, że jest zwyczajnie zbyt duży jak na niewielką, rekreacyjną miejscowość. To samo zresztą mówiono o innych hotelach firmy - np. w Karpaczu czy Mikołajkach. Emocje budzi też to, że dyrektorem hotelu jest były wójt gminy, na terenie której staje obiekt. Prokuratura zarzuca mu m.in. niegospodarność. Sam Skraburski nie przyznaje się jednak do winy.