Hotel Gołębiewski w Pobierowie rośnie jak na drożdżach. Mamy nowe zdjęcia

To ma być jeden z największych i najbardziej imponujących obiektów nad polskim morzem. Prace przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie trwają, a my mamy jego najnowsze zdjęcia. Wczasowicze zwracają uwagę, że robotnicy praktycznie nie schodzą z placu budowy.

- Codziennie przejeżdżam przez las rowerem i widzę, że robotnicy uwijają się budowie jak w ukropie - mówi nam pan Henryk, który w Pobierowie spędza urlop z rodziną. - Zresztą widać to po postępach prac. Kupę drzew wycięli. Dopiero teraz odsłonił się szkielet budynku.

W środku lasu powstaje betonowy kolos, ale w ostatnich dniach coraz bardziej zaczyna przypominać hotel. Oprócz betonowego szkieletu pojawiły się już pierwsze elementy elewacji. - Wygląda też na to, że na najniższych piętrach pojawiły się już szyby w oknach - zauważa wczasowicz. - Nieźle zasuwają. Ewidentnie chcą jak najszybciej skończyć, ściąganąć tu tłumy urlopowiczów i zarabiać na nich. Miejsce wymarzone. Ludzie z okien pokoi będą podziwiać morze.

Jak podkreśla pan Henryk, droga dojazdowa do placu budowy w niczym nie przypomina jeszcze trasy do luksusowego hotelu.

- Ciężki sprzęt rozjechał leśną ścieżkę, ale wiadomo, że przed otwarciem właściciele hotelu zadbają o odpowiednią drogę dojazdową do tego kolosa. Teraz na poboczu pełno jest samochodów firm, które zangażowane są w budowę hotelu.

- Ludzie wypożyczają rowery i gokardy na kółkach, żeby podjechać na miejsce. Wszędzie rozmawia się o hotelu: na plaży, w sklepach i kawiarniach - mówi nasz rozmóca. - Przy bramie są jednak czujni ochroniarze, którzy pilnują, by ciekawscy turyści nie zapędzali się zbyta daleko.

Budowa hotelu trwa już od kilku miesięcy, a my relacjonowaliśmy ją w naszych serwisach. Byliśmy również na miejscu. To obiekt wielu kontrowersji nie tylko wśród turystów, ale również - a może przede wszystkich - wśród mieszkańców Pobierowa i okolic.

- Boję się, że z Pobierowa zrobią się takie Mikołajki. Bo przecież hotele Gołębiowskiego przyciągają specyficzną klientelę. Są to zwykle bogaci ludzie. A do Pobierowa przyjeżdżają rodziny z dziećmi niezależnie od zawartości portfela - mówiła nam pani Zofia, która wypoczywa w Pobierowie.

- Pobierowo może przejść podobną przemianę, jak niegdyś Międzyzdroje. A ja wolę spokojne miasteczko, do którego przyjeżdżam od lat. Boję się, że to ostatnie takie wakacje w Pobierowie, że gdy Hotel Gołębiowski ruszy, to wszystko się tu zmieni - przyznawała inna turystka.