Idzie Wielkanoc - ruszyły promocje na jajka. Pytanie: warto?

10 jaj za 3,5 zł - taką ofertą chce przyciągnąć warszawiaków market w Hali Kopińskiej. Oferta wydaje się ciekawa. Dość powiedzieć, że na Wilanowie za 10 jaj zapłacimy 10 zł. Ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.

Baner świetlny na Hali Kopińskiej nie ukrywa, że cena dotyczy jajek typu S, a więc najmniejszych. Wstąpiliśmy i okazało się, że jajka z promocji to chów klatkowy. Oferta jest opisana uczciwie.

Tego samego dnia weszliśmy do sklepu na Wilanowie stawiającego na małych dostawców. Promocji jednak nie było. Tam jedno jajko wielkości M od kury z wolnego wybiegu kosztuje 1 zł.

- To małe gospodarstwo, sprawdzony dostawca, dobra pasza – zapewniała sprzedawczyni. Jak dodała, zazwyczaj mają też jaja w rozmiarze L od tego z tego samego gospodarstwa, w tej samej cenie co M. Te jaja jednak "wyszły".

Przed świętami sklepy z pewnością jednak będą nęciły klientów promocjami na kluczowy w tym okresie towar - jajka. Na co powinniśmy zwracać uwagę?

Po pierwsze: symbol.

O – to symbol jajek ekologicznych. 1 to jaja od kur z wolnego wybiegu, 3 – od kur z chowu ściółkowego. 3 to oznaczenie jaj zniesionych przez kury przebywające w klatkach.

Dla osób, którym nie jest obojętny los kur, symbol to oznaczenie kluczowe – jaj klatkowych zazwyczaj nie kupują.

Po drugie: wielkość jajek.

Jajko jajku nierówne. Najmniejsze, o wadze poniżej 53 g, to „eski”. Największe, o wadze powyżej 73 g, mają rozmiar XL. Pomiędzy są, jak można się domyślić, jajka średnie – M i duże – L.

Na jajkach kupowanych w sklepach jest jeszcze kod identyfikujący producenta.

Warto jednak nie ograniczać się do najbardziej popularnych jaj. Jajka od kur zielononóżek mają mniej cholesterolu niż te od zwykłych kur, zawierają też mniej alergenów. Za zdrowe i korzystne dla organizmu uchodzą jaja przepiórcze - nie powinny uczulać, za to mają większą zawartość składników odżywczych.

Wszystko zależy więc od tego, na co stawiamy. Cena nie musi być jedynym wyznacznikiem naszego wyboru.