Promocje w sklepach na mięso? Polak tylko na to czeka

Co Polak kupuje najczęściej na promocji? Można zażartować, że wszystko. Z badania Hiper-Com Poland i Grupę Mobilną Qpony-Blix na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że głównie niższej ceny szukamy na mięso.

49% konsumentów przychodzi do sklepu z gazetką handlową i oczekuje mięsa w promocji. Według Marcina Lenkiewicza, wiceprezesa Grupy Mobilnej Qpony-Blix, jest to bardzo duży odsetek kupujących. Świadczy o ciągle sporej popularności tych materiałów reklamowych. Ekspert podkreśla, że sieci handlowe często bardzo mocno promują mięso na pierwszej stronie gazetki, co z pewnością ma duży wpływ na powyższe wyniki.