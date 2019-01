Obniżka, która nie jest obniżką. UOKiK zapowiada kontrole w sklepach

"Moglibyśmy podjąć działania, jeżeli to byłaby stała praktyka danego sklepu" - pisze UOKiK po naszym tekście o wpadce Intermarché. "Będziemy w przyszłym roku analizować, jak sieci informują o cenach" - zapowiada.

- Każdy taki przypadek trzeba analizować indywidualnie - mówi nam Agnieszka Majchrzak z UOKiK-u. - Trudno nam się odnieść do tej historii, może to jednostkowy przypadek. My moglibyśmy podjąć działania, jeżeli to byłaby stała praktyka danego sklepu - wyjaśnia.