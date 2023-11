Zmiany w zakazie handlu. Mocny apel Ikei do polskiego rządu

"Co z drugą niedzielą handlową w grudniu? Wciąż nie wiadomo, a czasu mamy coraz mniej" - alarmuje Ikea i apeluje do polityków, by jak najszybciej podjęli decyzję w tej sprawie. "Działalność sklepów nie polega jedynie na otwarciu i zamknięciu drzwi wejściowych, to skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne i kadrowe" - podkreśla sieć.