Ikea włącza się do walki o prawa osób LGBT+ poprzez tęczową wycieraczkę do butów

Wielu internautów pochwaliło Ikeę za post z kolorowa matą. "Ikea nigdy nie zawodzi", "Super pomysł, za to was lubię" – to niektóre z komentarzy. Ktoś zwrócił uwagę, że wycieraczka z tęcza może być strzałem w kolano. "Jak wytrę w taką wycieraczkę ubłocone buty i ktoś to zobaczy, posądzi mnie o dyskryminację" – napisał pan Robert.