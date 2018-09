Ikea wycofuje lampę sufitową. Szklany klosz może spaść

Kupiłeś lampę sufitową Calypso w Ikei? Lepiej sprawdź umieszczony na niej datownik, ponieważ jedna seria lamp jest obarczona poważną wadą. Sklep oferuje wymianę lampy na nową lub pełny zwrot kosztu zakupu.

Szwedzka sieć sklepów meblarskich apeluje do klientów, którzy kupili lampę sufitową Calypso po 1 sierpnia 2016 roku, by sprawdzili umieszczony datownik. Jeśli numer zawiera się w przedziale 1625-1744, mamy do czynienia z wadliwym produktem.