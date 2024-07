Ile mogą wynieść emerytury stażowe? Oto wyliczenia [TABELA]

Z wyliczeń "Faktu" wynika, że przechodząc na emeryturę stażową w wieku 53 lat, najniższa emerytura wyniesie 1798 zł brutto przy kapitale w ZUS wynoszącym 600 tys. zł. Jeśli kapitał wyniesie 700 tys. zł, emerytura wzrośnie do 2098 zł, a a jeśli wyniesie 750 tys. zł to emerytura wzrośnie do 2252 zł brutto.