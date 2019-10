WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne wakacje 1 godzinę temu Ile zapłacimy za wakacje 2020? 6517 złotych – tyle średnio wydamy w przyszłym roku na tygodniowy wyjazd za granicę. Ile wyda rodzina z dziećmi, a ile zapłacimy za osobę? Jak różnią się ceny w najpopularniejszych krajach i kiedy rezerwować, żeby wydać mniej? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wakacje nad morzem (123RF) Odpowiedzi szukamy w dwóch źródłach. Pierwsze to dane sprzedażowe serwisu Wakacje.pl, który porównuje rezerwacje Polaków od momentu wystartowania przedsprzedaży w biurach podróży. Drugie źródło to raport Instytutu Badań Traveldata, który porównał ceny i sprawdził, czy opłaci się czekać na last minute. Czas robi różnicę Kolejny sezon letni rozpocznie się dla polskich turystów w kwietniu 2020, wraz z wystartowaniem pierwszych samolotów czarterowych do Grecji czy Bułgarii, ale Polacy już teraz rezerwują miejsca w popularnych kurortach. Eksperci z serwisu Wakacje.pl, porównującego oferty wakacyjne ponad 100 biur podróży, przyjrzeli się ich wyborom i wzięli pod lupę, ile płacimy za przyszłoroczne urlopy. Za tygodniowy pobyt w zagranicznym kurorcie w okresie od 1 kwietnia do 31 października płacimy średnio 6517 zł. Osoba dorosła wydaje średnio 2453 zł, rodzina z dziećmi przeznacza na ten cel 7554 zł. Kwoty te obejmują zarówno wyjazdy w wysokim sezonie wakacji szkolnych i majówkę, czyli terminy, kiedy ceny wyjazdów najbardziej windują, a także najtańszy okres po majówce na start i na zakończenie sezonu późnym latem. Ile płacimy za wakacje 2020 na popularnych kierunkach? wakacje.pl Podziel się Jak co roku najwięcej będą musieli zapłacić ci, którzy wybiorą wyjazd w szczycie sezonu, przede wszystkim w okresie wakacji szkolnych. W tym czasie hotele oferują największy wachlarz atrakcji, animacji i pełny dostęp do infrastruktury, w tym animacje w języku polskim. Od czerwca do końca sierpnia na wzrost cen wpływa również pogoda, która w tym czasie najbardziej sprzyja plażowaniu, ale też największa liczba chętnych na wyjazd. Za tygodniowy urlop w najwyższym sezonie płacimy średnio 6975 zł, osoba dorosła wydaje średnio 2608 zł, a rodzina z dziećmi 8059 zł. Ile płacimy za wakacje 2020 w wysokim sezonie? wakacje.pl Podziel się Będzie drożej? To zależy Już ten sezon pokazał, że ceny wakacji za granicą już rzadko kiedy spadają do 1000 zł. Po lastowym boomie jeszcze rok wstecz przyszedł czas na unormowanie cen wyjazdów. Instytut Badań Traveldata wyliczył, że w porównaniu z ostatnim sezonem za przyszłoroczne wakacje zapłacimy więcej na większości popularnych kierunków. I tak, do wakacji w Grecji trzeba dodać ok. 228 zł, w Bułgarii 114zł, w Tunezji 120 zł, na Wyspach Kanaryjskich 165 zł, w Egipcie 248zł, a w Turcji 264 zł. Remedium na brak spektakularnych przecen może być wcześniejsza rezerwacja wyjazdu i właśnie z tego rozwiązania Polacy chętnie korzystają. Mowa o przedsprzedaży, która według prognoz ekspertów z Traveldaty znacznie obniża koszt wyjazdu w porównaniu do tego, gdybyśmy kupowali last minute. Różnica polega jeszcze na tym, że teraz w biurach podróży jeszcze można przebierać w ofertach z różnych półek cenowych i jakościowych, na ostatnią chwilę liczba propozycji drastycznie się skurczy, czego doświadczyli turyści w tym roku. Ile zaoszczędzimy w przedsprzedaży? Z wyliczeń Instytutu wynika, że na zakupach w przedsprzedaży lata najwięcej zaoszczędzą wybierający wakacje na Majorce – aż 708 zł. Wybierający się na Wyspy Kanaryjskie zatrzymają w portfelu 366 zł, do Portugalii 526 zł, do Bułgarii 341 zł, do Turcji 337 zł, do Tunezji 251 zł, a do Egiptu 80 zł. Biura podróży zachęcają odo wcześniejszych zakupów nie tylko obniżoną nawet o kilkadziesiąt procent ceną, ale też bezpłatnymi gwarancjami niezmienności ceny czy najniższej ceny, ubezpieczaniami, a w końcu niskimi zaliczkami. Jeśli po wakacje na kolejny rok wybierzemy się teraz, zapłacimy nawet kilka procent ceny, resztę dopiero na ok. miesiąc przed wyjazdem. W świetle wyższych niż przed rokiem cen, takie rozłożenie płatności dla wielu turystów może okazać się bezcenne. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Finanse 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne