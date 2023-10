Ile zarabia spawacz podwodny? Przyjrzeli się pensjom w nietypowych zawodach

Niecodzienne zawody. Na jakie zarobki można liczyć?

Jak wskazali eksperci, doświadczeni spawacze podwodni mogą liczyć na zarobki sięgające od 13 do 17 tys. zł brutto miesięcznie. "W Polsce to nadal niszowe zajęcie, dlatego wielu kandydatów szuka pracy za granicą. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych stawki dziennego wynagrodzenia sięgają nawet 1 tys. dolarów brutto" - podano we wtorkowej informacji prasowej.