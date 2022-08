Iloraz rodzinny. Kiedy nowe rozwiązania podatkowe?

- Ważnym i społecznie oczekiwanym krokiem było zwiększenie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz obniżenie PIT z 17 proc. do 12 proc. dla osób na skali podatkowej. Warto również wspomnieć o podwyższeniu pierwszego progu podatkowego do 40 proc. z poziomu 85,5 tys. zł do 120 tys. zł. Te zmiany to również element szerszej tarczy antyinflacyjnej, która chroni budżet rodziny - mówiła.