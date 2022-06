Świadczenie 300 plus. Rusza nabór wniosków. "Warto zrobić to jak najprędzej"

Zostały tylko 4 dni. MRiPS: tylko wtedy dostaniesz wyrównanie

Warto też pospieszyć się z wniosekiem o 500 plus, choć tu czasu jest dużo mniej. "Wniosek o świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" warto złożyć do 30 czerwca 2022 r." – przypomniało w poniedziałek na Twitterze MRiPS. To warunek niezbędny, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r.