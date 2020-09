Ilu Polaków spłaca za wysokie raty? Kluczowy jeden wskaźnik

DStI – co to jest?

Co to jest DStI (z angielskiego Debt Service to Income)?

Według Komisji Nadzoru Finansowego DStI to relacja miesięcznej wartości wszystkich spłacanych rat kredytowych do miesięcznego dochodu netto gospodarstw domowych. Wskaźnik ten określa jaką część dochodu przeznaczasz co miesiąc na spłatę długu.