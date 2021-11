Inflacja nakręci Black Friday? Są dwa powody. Ekspert tłumaczy

Black Friday. W Polsce to nie to samo co w Stanach

- Nad Wisłą pod hasłem "Black Friday" kryje się wstęp do najgorętszego dla handlu okresu związanego z "gorączką" zakupową poprzedzającą Boże Narodzenie, święta rodzinne. W USA taki charakter ma Święto Dziękczynienia (które było obchodzone 25 listopada - przyp. red). Zatem z punktu widzenia polskiego handlu nie opłaca się robić wyprzedaży. Lepiej zaczekać z nimi na zdecydowanie gorszy dla handlu okres poświąteczny - wskazał.