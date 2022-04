Inflacja szaleje na całym świecie, ale ich to nie rusza. Bogacze odporni na kryzys

Z kolei inflacja w USA w lutym wyniosła 7,9 proc. rok do roku, Amerykanie nie mieli takiej drożyzny od 40 lat. Natomiast w marcu w Niemczech wzrost cen sięgnął 7,3 proc. - to również najwięcej od 40 lat. Drożyzny nie ma za to w Chinach, w których w styczniu inflacja była na poziomie 0,9 proc.