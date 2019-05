ING ostrzega przed oszustami. Fałszywe maile z groźnymi załącznikami

"Jeśli dostaniesz takiego mejla, nie otwieraj załącznika, bo może on zainfekować komputer złośliwym oprogramowaniem" - ostrzega ING Bank Śląski. Chodzi o wiadomości wysłane z domeny ingbank.pl.

"W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożonymi atakami mejlowymi z adresów, które podszywają się pod domenę @ingbank.pl, na przykład mampytanie@ingbank.pl" - alarmuje ING Bank Śląski.

Przez kilka tygodni Polacy otrzymują tego typu wiadomości na swoje skrzynki pocztowe. Zazwyczaj mają one tytuł "Payment Advice", ale nie tylko.

Bank podkreśla, że z tego typu wiadomościami nie ma nic wspólnego. To oszuści, którzy podszywając się pod instytucję liczą na otwarcie przez odbiorcę załącznika. A to pozwoli zainfekować komputer i - w efekcie - zyskać dostęp do pieniędzy klienta.