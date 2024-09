InPost wprowadza program lojalnościowy. Działać ma podobnie jak w Żabce

"Co ciekawe, w aplikacji mają być dostępne zadania okresowe - czyli takie, które będą dostępne tylko przez określony czas, ale także zadania stałe. Za zadania stałe i okresowe InPost będzie przyznawał określoną liczbę punktów, chociaż po drodze pojawią się pewne limity. Będzie wyglądać to w taki sposób, że jedno zadanie będzie można wykonać tylko określoną liczbę razy. Kolejne próby będą możliwe, ale bez nagrody w postaci InCoinów. Co więcej, w regulaminie jest też mowa o zadaniach dodatkowych" - wyjaśnia serwis spiderweb.pl.