Inspekcja Handlowa sprawdziła ubrania dla dzieci. Problemem są niebezpieczne sznurki

Na zlecenie UOKiK sprawdzono, czy ubrania dla dzieci są bezpieczne. Najistotniejsze dla tego typu odzieży są wszelkiego rodzaju sznurki, ponieważ stanowią największe zagrożenie. Rodzice małych dzieci wiedzą o tym najlepiej. Inspekcja zakwestionowała 38 proc. produktów.

Rodzice wiedzą, że odzież dla dzieci musi mieć jak najmniej elementów dodatkowych. Pociechy potrafią wziąć wszystko do buzi, co w konsekwencji może doprowadzić do zadławienia lub uduszenia.