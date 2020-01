Irański kierowca wraca do domu. Fardin mówi "moja Polska" i tańczy za kółkiem

Nie tylko ciężarówka. Fardin Kazemi - irański kierowca, który w grudniu utknął w Polsce - odbiera ogrom serdeczności od naszych rodaków. Poza słowami wsparcia czy dołożeniem się do zrzutki, wysyłają mu prezenty, m.in. gadżety dla kierowców. Nim trafi do Iranu, czeka go runda po Polsce - kilkaset kilometrów jazdy.

Fardin Kazemi wraca do Iranu ciężarówką, którą kupili mu Polacy. Wciąż odbiera prezenty (facebook.com/IranianInternational, Fot: Help International - Polski Kontyngent Pomocy Irańskiemu Kierowcy)

Organizatorzy pomocy dla Fardina Kazemiego w mediach społecznościowych ostatnimi godzinami dzielą się tylko dobrymi informacjami. Choć nie było łatwo, udało się dopiąć wszelkie formalności i kierowca może wrócić do Iranu kilkuletnią ciężarówką, którą kupiono z pieniędzy ze zbiórki prowadzonej w sieci.

W sobotę rano na facebookowym profilu "Help International - Polski Kontyngent Pomocy Irańskiemu Kierowcy" pojawił się wpis: "Fardin wczoraj do późnej nocy dostawał prezenty. Jedne przyjeżdżały osobiście, jak kubek, tabliczka podświetlana, smycz czy system odstraszania dzikich zwierząt. Inne odbierał sam, jak chociażby 20 tys. zł od grupy DBK. Kolejne dopiero dotrą pocztą lub kurierem. Bardzo aktywny i szczęśliwy dzień" - czytamy.

Szczęście nie znika z twarzy Fardina, co widać na nagraniach udostępnianych przez organizatorów akcji. Na jednym filmiku irański kierowca mówi: "moja Polska, moi Polacy". Wtedy był w drodze po rzeczone 20 tys. zł. Na kolejnym nagraniu, jadąc swoją nową ciężarówką, Fardin tańczył ze szczęścia. Jest teraz posiadaczem Scanii R500 Topline z 2013 roku.

Jak dodali organizatorzy akcji, "informacji jest za dużo na jeden post", więc relacje będą pojawiały się przez cały weekend. Zapewniono też, że nawet jak już Fardin wróci do domu, wieści od niego nadal będą udostępniane w mediach społecznościowych.

Jak podkreślono, pierwsza trasa irańskiego kierowcy będzie niekomercyjna. "Na pusto" wróci do domu, by w Iranie zarejestrować ciężarówkę i móc wrócić do pracy.

