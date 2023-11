Istna plaga w sklepach. Handlowcy robią to już nawet z plasterkami szynki

Do końca września osobom, które przywłaszczały sobie produkty o wartości do 500 zł, groziła grzywna od 20 do 5000 zł oraz kara aresztu od 5 do 30 dni lub kara ograniczenia wolności. Wykroczenia nie były zapisane w Krajowym Rejestrze Karnym, więc sprawca jest traktowany jako osoba niekarana.