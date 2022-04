Jachty nie popłyną do oligarchów. Holandia blokuje transport

Unia szykuje nowe sankcje

We wtorek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała nowy pakiet sankcji wobec Rosji. "Wprowadzimy zakaz importu węgla z Rosji o wartości 4 mld euro rocznie, zaproponujemy zakaz dla rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych i wprowadzimy całkowity zakaz transakcji w przypadku czterech kluczowych banków rosyjskich, w tym drugiego co do wielkości banku VTB" - zapowiedziała we wtorek przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.