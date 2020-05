Jajka zdrożeją. Kur jest coraz mniej

Dane zebrano co prawda tylko w dużych, przemysłowych hodowlach, ale w mniejszych gospodarstwach sytuacja wygląda podobnie.

Zdaniem ekspertów z Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, z handlem będzie też konkurował przemysł przetwórczy, co doprowadzi do wzrostu cen w sklepach.

Polska jest szóstym, co do wielkości producentem jaj w Unii Europejskiej. Rocznie w kraju produkuje się ok. 570 tys. ton. Około 65 - 70 proc. trafia na rynek krajowy, pozostałe są przeznaczone na eksport.