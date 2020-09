Jak dostać 4300 zł dodatkowej emerytury? Niewielu z nas tego dożyje

Od 1 marca 2020 roku tzw. emerytura honorowa to 4 294 zł każdego miesiąca. Rok wcześniej było to 3 731 zł brutto, dwa lata temu 3 536 zł. Uwaga, to kwota brutto – na rękę stulatkowie dostają ok. 3,5 tysiąca zł ekstra.