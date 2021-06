Jak i gdzie ubezpieczyć samochody o niezwykłym przeznaczeniu?

Czym jest samochód o niezwykłym przeznaczeniu?

W grupie tzw. samochodów o niezwykłym przeznaczeniu może znaleźć się praktycznie każdy pojazd. Wynika to z faktu, że są to auta, które wykorzystuje się nie tylko do codziennego użytkowania, ale jazda nimi jest statystycznie bardziej podatna na stłuczki lub udziały w kolizjach drogowych. Co to za samochody?