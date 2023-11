Jak najłatwiej zaoszczędzić na ogrzewaniu? Nie musisz inwestować

Lubisz zmiany? Jeśli tak, to być może niebawem czeka cię przemeblowanie. Aby zredukować ilość energii niezbędnej do ogrzania pomieszczenia, należy zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza. W praktyce sprowadza się to często do odsunięcia mebli od grzejników czy zadbania o to, by zasłony nie zakrywały grzejnika. Pozwoli to na sprawniejsze rozchodzenie się ciepłego powietrza w pomieszczeniu, a jednocześnie nie będzie utrudniać pracy głowic termostatycznych – tradycyjne głowice często przekłamują pomiary temperatury..