Jak polski kreator CV zdobywa świat

Wydawałoby się, że w obecnej sytuacji rynkowej znalezienie pracy nie stanowi już takiego problemu jak kilka czy kilkanaście lat temu. Jednak znalezienie zajęcia, które przyniesie nam satysfakcję zarówno zawodową, jak i finansową to już sprawa do której warto dobrze się przygotować. Problem? Mało kto wie jak napisać CV, które spełni wymagania pracodawcy.

By odnieść sukces, musisz wiedzieć jak rekrutacja wygląda od strony pracodawcy. Musisz mówić jego językiem. Tylko jak ten język opanować?

Proces rekrutacyjny to nie lada wyzwanie. Samo pisanie CV potrafi złamać najmocniejszych z nas. Z myślą o trudach związanych z szukaniem pracy, Jakub Koziej i Piotr Sosnowski, wieloletni przyjaciele, zaczęli marzyć o stworzeniu narzędzia, które pozwoliłoby Polakom poradzić sobie choć z jednym etapem szukania pracy: pisaniem życiorysu.

Padł pomysł: stwórzmy kreator CV online. Do Piotra i Jakuba dołączył Kacper Brzozowski, młody informatyk. Trójka założyła własną firmę – InterviewMe.

By ułatwić proces tworzenia życiorysu, generator CV InterviewMe przedstawia wskazówki jak opisać doświadczenie, wykształcenie, zadbać o odpowiednie formatowanie. Wszystko po to, by podać zapracowanemu rekruterowi wszystko jak na dłoni.