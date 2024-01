Jak spełnić marzenie o idealnych zakupach online?

Tymczasem doświadczenie płatnicze w wielu sklepach online coraz bardziej odstaje od rozwiązań, do jakich przyzwyczaili się konsumenci w świecie cyfrowym. Nie dziwi więc zaniepokojenie Jana Zakupowego[5]. 62% konsumentów poświęca na sfinalizowanie swojego zakupu najwyżej dwie minuty, a jeśli trwa to dłużej, po prostu porzuca koszyk zakupowy[6]. Co można zrobić w dwie minuty? W tym czasie zdążymy umyć zęby, ale raczej nie ugotujemy jajka na miękko. To najczęściej też za mało czasu, żeby wysłuchać do końca przeciętnej piosenki w serwisie streamingowym. Tymczasem, gdy wymagane jest uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA), sfinalizowanie płatności może potrwać nawet 3 minuty 18 sekund[7]. To niemal dwa razy więcej czasu niż większość konsumentów jest w stanie na to poświęcić. Ten proces z pewnością można przyspieszyć i udoskonalić – zwłaszcza, że oczekiwanie bezproblemowych zakupów online jest już powszechne.