Jak uzyskać do 80% dotacji z ZUS na stół spawalniczy?

Stoły spawalnicze GPPH z hydraulicznym systemem podnoszenia stanowią produkt uprawniający do otrzymania dotacji ZUS. Stoły z serii XWT to zaawansowane urządzenia, umożliwiające szybką regulację wysokości blatu roboczego do preferowanej pozycji. Dzięki tej funkcji każdy spawacz może dostosować swoją pozycję do pracy, co nie tylko zwiększa komfort podczas spawania, lecz także wpływa pozytywnie na precyzję oraz efektywność wykonywanych zadań. Poza regulacją wysokości, te innowacyjne stoły wyposażone są w liczne funkcje zabezpieczające, co pozwala spawaczom pracować w pełni bezpiecznie, mając pewność, że stoły XWT zapewnią kompleksową ochronę podczas procesu spawania. Dostępne są w czterech wersjach wymiarowych: 1500 x1000 mm, 1500 x1480 mm, 2000 x1000 mm oraz 2400 x1200 mm. Blaty stołów wykonane są z wysokiej jakości materiałów i występują w seriach blatów stołów spawalniczych GPPH: