Jak wybrać darmowe konto bankowe, a dodatkowo zaoszczędzić kilkaset złotych na promocjach?

Artykuł stanowi promocję serwisu stanowiącego porównywarkę kont bankowych i nie jest reklamą żadnego banku ani żadnych usług inwestycyjnych, kredytowych lub finansowych.

Jeśli planujemy otworzyć darmowe konto bankowe warto poświęcić chwilę na wybór dobrej oferty bankowej. Przemyślana decyzja o wyborze konta może pomóc w zaoszczędzeniu nawet kilkuset złotych w skali roku na samych opłatach i prowizjach, które oddalibyśmy do banku.

Jakie warunki jesteśmy w stanie spełnić? To pytanie warto zadać sobie przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z promocji z konta bankowego lub innego produktu. Jeśli do uzyskania całej premii wymagane jest dokonanie płatności kartą na kwotę nawet kilku tysięcy i wiemy że spełnienie takiego warunku jest poza naszym zasięgiem, to warto zastanowić się nad inną promocją.