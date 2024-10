Jak wybrać program do faktur dla freelancerów i jednoosobowych działalności gospodarczych?

Dostosowanie do przepisów prawnych

Każdy program do faktur musi spełniać obowiązujące przepisy prawa podatkowego. W Polsce oznacza to konieczność obsługi faktur VAT, faktur uproszczonych, a także ewentualnych faktur korygujących. Wybierając program, upewnij się, że spełnia on te wymagania i jest regularnie aktualizowany, by uwzględniać zmieniające się przepisy.