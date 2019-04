Jak wyjść z długów obronną ręką i jak prawidłowo zarządzać budżetem domowym?

Masz problem z regularną spłatą zaciągniętych zobowiązań? Nawet drobne wpłaty po przedstawieniu sytuacji wierzycielom mogą Cię uchronić przez dodatkowymi kosztami. Podpowiadamy, jak wyjść z długów i odzyskać finansową równowagę.

Według Grupy Kruk po II kwartale 2018 r. zadłużenie Polaków wynosiło 32 mld zł. Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, wciąż masz szansę wyjść na prostą. Nie działaj jednak pochopnie. W pierwszej kolejności zdobądź wiedzę na temat wychodzenia długów, a następnie zacznij działać.

Dochodzenie wierzytelności – jak będzie rósł Twój dług?

Wierzyciele mają całą paletę środków, których mogą użyć, aby odzyskać swoje pieniądze. Każdy kolejny etap windykacji wiąże się jednak dla dłużnika z dodatkowymi kosztami. Unikanie czy lekceważenie tematu spłaty zobowiązań nie jest sposobem – to jedynie pogarsza sprawę. Jeżeli nie spłacasz zaciągniętych zobowiązań, to wierzyciel może:

skierować sprawę do windykacji

Instytucje finansowe najczęściej utrzymują własny dział windykacji, podczas gdy mniejsze firmy korzystają z zewnętrznych podmiotów specjalizujących się w odzyskiwaniu należności. Działania, które mogą podejmować windykatorzy, są ograniczone – najczęściej ich zadanie sprowadza się do przypominania dłużnikowi o zaległym zobowiązaniu i nakłanianiu go do jego uregulowania.

Na etapie windykacji wierzyciel ma prawo naliczać odsetki, a także koszty wynikające z ponoszonych działań, np. koszty korespondencji;

skierować sprawę do sądu

Gdy windykacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wierzycielowi pozostaje skierować sprawę do sądu, aby uzyskać nakaz zapłaty. Po uzyskaniu tytułu wiele firm ponownie kontaktuje się z dłużnikiem i nakłania go do spłaty zobowiązania, argumentując, że skierowanie sprawy do kancelarii komorniczej zwiększy koszty.

Postępowanie sądowe wiąże się z naliczeniem dodatkowym kosztów, np. opłaty skarbowej i kosztów pomocy prawnej (koszty zastępstwa procesowego);

skierować sprawę do kancelarii komorniczej

Egzekucja komornicza jest kolejnym etapem postępowania sądowego. Gdy nakaz zapłaty uprawomocni się, wierzyciel może skierować wniosek do komornika sądowego. We wniosku może domagać się dochodzenia należności z różnych składników majątku dłużnika, np. wynagrodzenia lub nieruchomości.

Gdy sprawa ma swój finał w kancelarii komorniczej, koszty wzrastają – komornik sądowy nalicza dodatkowe opłaty, które są jego wynagrodzeniem.

Bądź świadomym dłużnikiem

Mimo że kultura dochodzenia należności w Polsce się zmienia i wielu wierzycieli wyciąga rękę do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, to jednak niektórzy działają niezgodnie z prawem. W serwisie https://jakwyjsczdlugow.pl/ znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań, np. jakie działania może podejmować firma windykacyjna i co robić w sytuacji, gdy jej pracownicy nękają telefonami.

Informacje o niespłaconych pożyczkach, kredytach czy innych zobowiązaniach mogą zostać przekazane do BIK. Czy wiesz, na czym polega „czyszczenie BIK” i jak samodzielnie – bez ponoszenia dodatkowych kosztów – możesz usunąć niewygodne dla siebie informacje? Gdy będziesz świadomym dłużnikiem, nie dasz się oszukać czy zastraszyć i będziesz też wiedział, jak postępować.

Na blogu serwisu Jakwyjsczdlugow.pl znajdziesz też wiele darmowych porad prawnych. Po zapoznaniu się z nimi rozwiejesz swoje wątpliwości i będziesz wiedział m.in. jak rozmawiać ze swoimi wierzycielami.

Im szybciej zadziałasz, tym lepiej

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, nie zwlekaj, ale spróbuj zawrzeć ugodę z wierzycielem. Nawet niewielkie, ale regularnie wpłacane kwoty mogą zatrzymać dochodzenie roszczeń na etapie windykacji, dzięki czemu unikniesz dodatkowego obciążenia w postaci kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Nie działaj jednak pochopnie. Zaciąganie pożyczki na spłatę długów to prosta droga do spirali zadłużenia. Być może w Twoim przypadku sprawdzi się np. konsolidacja zobowiązań, ale warto poradzić się specjalisty – doradcy finansowego. W przeciwnym razie zamiast pomóc sobie, możesz jedynie zaszkodzić i zwiększyć zadłużenie.