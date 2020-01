Proces zmiany dostawcy prądu potrafi być bardzo żmudny, kiedy konsument nie wie, od czego właściwie zacząć. Podpowiadamy, w jaki sposób można to zrobić w kilku prostych krokach.

Jak zmienić dostawcę prądu? Praktyczny poradnik

Głównymi powodami, dla których konsument decyduje się na wypowiedzenie umowy są zazwyczaj cena prądu i ew. problemy z jego dostawami. Co istotne, by zapewnić ciągłość dostaw prądu zawarcie nowej umowy sprzedaży energii powinno nastąpić z chwilą wygaśnięcia dotąd obowiązującej umowy.

Samo wypowiedzenie umowy sprzedaży prądu dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia. W przypadku, gdy jest to pierwsze wypowiedzenie, umowa kompleksowa obejmuje zazwyczaj równocześnie sprzedaż i dystrybucję energii.

Osoby dążące do zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii mają jednocześnie obowiązek wysłanie zgłoszenia do Operatora systemu Dystrybucyjnego za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie internetowej OSD. Zgłoszenie powinno uwzględniać informacje dot. stron nowej umowy oraz terminu obowiązywania i planowanych dostaw prądu.

Jak zmienić dostawcę prądu? Pełnomocnictwo w przypadku nowego dostawcy

Istotnym ułatwieniem całej procedury może być upoważnienie nowego dostawcy do załatwienia formalności związanych ze zmianą operatora. Reprezentujący twoje interesy podmiot przejmuje tym samym odpowiedzialność za doprowadzenie go do końca.