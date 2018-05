Jaką drogę pokonuje złota sztabka zanim trafi do klienta?

Błyszczą się, przyciągają wzrok i są warte naprawdę dużo – złote sztabki od zawsze kojarzyły się z luksusem i bogactwem. Skąd się biorą złote sztabki?

Od strony dostawcy wygląda to troszkę inaczej. Dostawca zamawia złoto, które zazwyczaj jest wydobywane albo pochodzi bezpośrednio z kopalni. Jest produkowana sztabka, która potem w sposób maksymalnie bezpieczny musi trafić do dystrybutora żeby on mógł ją wydać klientowi. - Proces musi być niezwykle zoptymalizowany, żeby koszt logistyki sztucznie nie pompował ceny nabycia dla klienta - wyjaśnia Michał Tekliński. - To co najważniejsze jeżeli chodzi o rynek złota to jest to rynek prawdziwie globalny. Nie ma zróżnicowania na klienta niemieckiego i polskiego. Wszyscy kupują u tych samych producentów. Drugą ważną cechą rynku jest to, że każda wpłata klienta na zakup sztabki jest jednoznaczna z zakupem złota u producenta. To złoto dokładnie w tym samym momencie zostaje zamówione i proces produkcji startuje niemalże w tej samej chwili - dodaje.