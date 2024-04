Jakie są rodzaje indeksów giełdowych?

Na brak rozpoznawalnych indeksów nie może narzekać także Stary Kontynent. Do najważniejszych wskaźników zaliczyć można chociażby niemiecki indeks DAX, który ma obrazować siłę niemieckiego gospodarki. Utworzony został w 1988 r. W jego skład wchodzą największe pod względem wartości rynkowej i obrotów spółki notowane we Frankfurcie. Jeszcze nie tak dawna było ich 30. W 2021 r. jego skład został rozszerzony o 10 spółek i obecnie tworzy go 40 największych firm. Wszystko po to, by DAX lepiej odzwierciedlał gospodarkę niemiecką.