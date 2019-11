Janusz Wojciechowski unijnym komisarzem. Będzie milionerem

Parlament Europejski zatwierdził nowy skład Komisji Europejskiej, dzięki temu już 1 grudnia Janusz Wojciechowski z PiS obejmie tekę unijnego komisarza ds. rolnictwa. Pięcioletnia kadencja dla polskiego polityka oznacza wzbogacenie się aż o 6 mln zł.

Janusz Wojciechowski z PiS z początkiem grudnia oficjalnie zacznie pracę jako komisarz ds. rolnictwa. A to nie tylko prestiż, to również intratna posada. Jak podaje "Super Express", w ciągu 5-letniej kadencji polski polityk zgarnie co najmniej 6 mln zł.