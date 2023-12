Japończyk trafił do finansowego nieba. Rekordowy kontrakt za 10 lat gry

Ohtani mógłby zarabiać jeszcze większe pieniądze, gdyby nie doznał kontuzji łokcia w 2024 roku, która zmusiła go do przejścia operacji. Nie będzie mógł wystąpić w nadchodzącym sezonie na pozycji miotacza, ale planuje powrócić do gry w podwójnej roli w 2025 roku. Jego obecny zespół, Los Angeles Dodgers, ma nadzieję, że po powrocie odzyska swoją szczytową formę jako miotacz — pisze "Time".