Jazda "na gapę". Robi to co szósty Polak, a wśród młodych - co czwarty

Już ponad 100 tys. Polaków trafiło na listę dłużników, bo jechało bez ważnego biletu. Według danych Biura Informacji Kredytowej ich łączny dług to ponad 130 mln zł.

Co szóstej osobie zdarza się jeździć "na gapę", a w grupie do 24. roku życia nawet co czwartej - wynika z badania BIG InfoMonitor.