Jazda rowerem z telefonem surowo zabroniona. Kraj cyklistów zaostrza przepisy

Zapatrzeni w ekran rowerzyści są, podobnie jak uzależnieni od smartfonów kierowcy aut, olbrzymim zagrożeniem na drogach. Dlatego Holendrzy zaostrzają przepisy i już w 2019 r. jazda rowerem z telefonem w dłoni będzie zabroniona. W Polsce podobne przepisy obowiązują już od dawna.

W Holandii już od 2002 roku trzymać telefonu w dłoniach nie mogą kierowcy samochodów. Holenderscy politycy tłumaczą jednak, że także rozkojarzeni przez urządzenia mobilne cykliści stanowią poważne zagrożenie - i dla siebie, i dla innych uczestników ruchu, i dla pieszych. Na dowód pokazują badania, z których wynika, że aż 20 proc. wypadków, w których biorą udział cykliści w wieku do 25 lat, ma właśnie związek z telefonami komórkowymi.

Holandia jest znana ze swojej miłości do dwóch kółek. Okazuje się jednak, że tamtejsi cykliści bardzo lubią korzystać z nowoczesnych urządzeń w czasie jazdy. Tyczy się to zwłaszcza młodych miłośników rowerów. Szacuje się, że nawet co trzeci cyklista w przedziale wiekowym 12-21 lat trzyma smartfona podczas jazdy.