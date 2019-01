"J***ć Owsiaka", "Owsiak c**l", "złodziej". Skandaliczne hasła w puszkach WOŚP

Inwektywy naklejone na stare monety rodem z PRL znaleźli w puszkach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy opolscy wolontariusze, liczący zebrane w niedzielę datki.

Zdjęciem wspomnianych monet pochwalił się na Facebooku. W większości są to stare pieniądze, używane w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a więc takie, które wyszły już z obiegu. Ktoś zadał sobie trud, by obkleić je inwektywami w kierunku (byłego już) szefa WOŚP Jurka Owsiaka .

"Owsiak c...l", "j...ć Owsiaka", do tego również "Jurek złodziej" - takie napisy znaleźli opolscy sztabowcy w jednej z puszek. "Ile trzeba mieć w sobie hejtu, żeby coś takiego przygotować? Co siedzi w głowie człowieka, który poświęca swój czas, żeby coś takiego przygotować?" - pyta w swoim facebookowym wpisie Marcin Oparski, który jako bloger posługuje się pseudonimem "Hopar".

"Wielu ludzi w życiu zaszło mi za skórę, znalazłoby się też kilku, którzy zranili bardzo mocno, a mimo to, nigdy nie wymyśliłbym nic podobnego..." - czytamy we wspomnianym wpisie.

- Byłem akurat w opolskim sztabie WOŚP, kiedy trafiły do nas te monety. Najpierw potraktowaliśmy jako żart. Niesmaczny, ale jednak żart. A potem doszło do tragedii w Gdańsku i to, co znaleźliśmy na monetach nabrało zupełnie innego wydźwięku - dodaje Oparski na łamach portalu opole.naszemiasto.pl.