Jedyny sklep Karaca w Polsce. Turecka marka wybrała Wrocław

Turecka firma oferująca wyposażenie i dodatki do domu, a w szczególności do kuchni, otworzyła pierwszy i jedyny sklep w Europie Centralnej.

W ofercie ma przede wszystkim wyposażenie i dodatki dla domu, głównie do kuchni, ale także do łazienki, sypialni, czy też pokoi dziennych.

We wzornictwie można znaleźć nawiązania do tureckiego stylu i wschodniego klimatu. Jak zauważa portal propertydesign.pl, wśród wyjątkowych produktów marki Karaca, w Polsce dostępna jest m.in. kolekcja "Fine Pearl”. To pierwsza i jedyna na świecie zastawa stołowa wykonana z prawdziwych pereł. Składa się ona z 86 elementów, które umożliwiają wybór między różnymi stylami.