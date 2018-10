Jedzenie w Polsce gorsze niż w Niemczech? Prześwietliliśmy składy identycznych produktów w obu krajach

Produkty w Niemczech są lepsze i zdrowsze niż te sprzedawane w Polsce - tak uważa wielu konsumentów, ale o różnicach mówi też raport UOKiK. Postanowiliśmy to sprawdzić na własnej skórze. Porównaliśmy składy identycznych produktów w polskim i niemieckim dyskoncie. Jakie wnioski?

O różnicach pomiędzy produktami z Niemiec i Polski mówi też UOKiK. Zdaniem Urzędu znaczące różnice pomiędzy produktami występują w co dziesiątym artykule. Najczęściej są to różnice na niekorzyść polskiego klienta, choć UOKiK wymienił też dwa towary, które to w Polsce były jakościowo lepsze. Z raportu wynika, że co trzeci polski konsument wierzy, że są różnice w jakości produktów pomiędzy unijnymi krajami.