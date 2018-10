Olej palmowy zalał Wykop. Internauci się wściekli

Kinder niespodzianka, czekolady Alpen Gold, wafle Grześki czy płatki śniadaniowe Nesquik – to tylko niektóre produkty, którym w niedzielny wieczór „oberwało się” na Wykopie. Internauci przepuścili atak na wiele produktów. Powód? Olej palmowy.

Dostało się wielu popularnym produktom. Kinder niespodzianka, ciastka belVita, czekolady AlpenGold, wafle Prince Polo oraz Grześki, baton Twix czy płatki śniadaniowe Nesquik – to tylko niektóre z nich.

Do tego stopnia, że w niedzielę wieczorem niemal cała główna strona Wykopu zalana była właśnie olejem palmowym. Skąd taka aktywność?

Internauci piszą o szerzeniu wiedzy o szkodliwości tego składnika, wywieraniu presji i liczą, że piętnując producentów przyczynią się do zmian w składzie popularnych produktów.

Precedens już jest. M. in. po publikacjach Wirtualnej Polski olej palmowy ma zniknąć ze składu chrupek Doritos, które niedawno pojawiły się na polskim rynku.

Jak informowaliśmy we wrześni u, producent przekąsek wszedł do Polski z produktem znanym w innych krajach europejskich. Ale z nieco zmodyfikowanym składzie – zamiast oleju słonecznikowego (obecnego choćby w Niemczech) znaleźć mogliśmy w nim właśnie olej palmowy. Konsumenci protestowali i cel osiągnęli. Skład ma się zmienić z początkiem 2019 roku.

Ale nie wszystkim internautom ta akcja się spodobała. "Wymienianie każdego produktu, który go (olej palmowy – red.) ma to jakby wymieniać, że Marlboro ma nikotynę, Pall Malle mają nikotynę, Camele, L&My też, oraz Chesterfieldy, Lucky Strike również, a nawet, o zgrozo! Westy i Viceroye" – napisał jeden z użytkowników Wykopu. Inni narzekają na formę i twierdzą, że to zwykły spam.