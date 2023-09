Jego syn dostał laptopa od rządu. Nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył

Laptopy dla uczniów. Rząd liczy na zwrot kosztów

Z redakcją "Faktu" skontaktował się pan Wojciech, którego syn we wrześniu rozpoczął naukę w czwartej klasie szkoły podstawowej. Mężczyzna zgłosił się do szkoły po sprzęt i po dopełnieniu formalności, zabrał laptop do domu.