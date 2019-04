Jennifer Lopez wypuszcza nowe zapachy. Do kupienia w Rossmanie, wiemy za ile

Trzy nowe zapachy od Jennifer Lopez wkraczają do Rossmanna. Aktorka i piosenkarka jest także projektantką i bizneswoman, a do sieci drogerii właśnie wchodzą kolejne zapachy sygnowane jej nazwiskiem. Będą to: JLuxe, JLove oraz JLust. Znamy cenę.

Nowe zapachy od JLo, tylko w Rossmannie. Znamy ceny (PAP/EPA)

Jennifer Lopez w lipcu skończy 50 lat, ale nie zamierza zwalniać tempa. J.Lo to jedna z najbogatszych gwiazd świata, jednak swoje imperium zbudowała nie tylko w oparciu o sukcesy muzyczne czy filmowe. Projektowała już ubrania, kosmetyki, próbowała nawet swoich sił jako restauratorka. Od lat lansuje też swoje perfumy, do kolekcji których właśnie dodała trzy nowe zapachy: JLuxe, JLove oraz JLust.

Jak informuje magazyn Elle, cała trójka to perfumy kwiatowo-owocowe, idealne na wiosnę i nowy sezon. Zapachy umieszczono w małych flakonikach ze zwierzęcym nadrukiem. Są zmysłowe i mają dodawać pewności siebie.

Woda perfumowana dla kobiet JLUXE od Jennifer Lopez to, jak opisuje Elle, słodki, pudrowy i jednocześnie bardzo luksusowy zapach. Idealnie pasuje do kobiet, które uwielbiają przyciągać spojrzenia, są odważne i chcą zdobywać świat. Dla zapachu bazę stanowią ambra, drzewo cedrowe i piżmo. Wyczuć można też m.in. bergamotkę, malinę, ananasa, fiołka i różę.

Z kolei wersja JLUST to zapach apetyczny, zmysłowy i ciepły. Bazą zapachu jest piżmo, bób Tonka i balsam Tolu (żywica) oraz jaśmin, brzoskwinia i orchidea waniliowa. W nutach głowy wyczuwa się mandarynkę, kwiat jabłoni i truskawkę.

Ostatni z nowych zapachów od J.Lo to JLOVE. Był tworzony z myślą o kobietach sensualnych, pewnych siebie i eleganckich oraz świadomych własnej atrakcyjności - podaje Elle. Ten zapach jest "słoneczny, tropikalny i pociągający". Charakteryzuje się wanilią, piżmem, akordem jasnego drewna oraz lodów sorbetowych. Do tego wyczuwalne są m.in.: orchidea, lilia wodna, gardenia, kokos i owocowe nuty głowy - malina, różowy grapefruit, ananas, tangerynka.

Każdy flakonik zawiera 30 ml wody perfumowanej. Zapachy dostępne są jedynie w sieci Rossmann, każdy kosztuje 129,99 zł.