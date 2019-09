Jeśli chcesz kupić grzyby w dobrej cenie, pędź na targ. Tak tanio dawno nie było

Oprócz doniesień o panującej w sklepach i na targowiskach drożyźnie, mamy dobrą wiadomość dla miłośników grzybów: akurat teraz można je kupić w zaskakująco niskich cenach. Są nawet o połowę tańsze niż rok temu. Z tych wiadomości nie ucieszą się za to zbieracze.

Co ciekawe, na targowiskach próżno szukać borowika wysmukłego, czyli grzyba, który trafił do Polski z Ameryki Północnej. Naukowcy donoszą, że coraz częściej pojawia się w polskich lasach. Z relacji grzybiarzy z wielu regionów kraju (szczególnie z Pomorza) wynika, iż możemy mówić wręcz o zatrzęsieniu. Borowik wysmukły, zwany też amerykańskim, ma długą nóżkę, rzadko bywa robaczywy, a walorami smakowymi nie ustępuje prawdziwkom. Jest jednak gatunkiem inwazyjnym i nie został jeszcze formalnie dopuszczony do obrotu. Co oznacza, że nie wolno nim po prostu handlować.