Jest samowystarczalny energetycznie. Tak produkuje energię

Jak podaje portal techspot.com, Simon Allonneau, który w sieci występuje pod pseudonimem Glubux, rozpoczął swój projekt w listopadzie 2016 r., o czym poinformował na forum Second Life Storage. Projekt rozpoczął się od instalacji panelu słonecznego, akumulatora z wózka widłowego oraz falownika. Jednak to był dopiero początek.

Mężczyzna zaczął rozbudowywać swój system solarny od 650 zużytych baterii do laptopów, które wcześniej zebrał i złożył w pojedyncze zestawy. Z czasem system rozrósł się do 1000 baterii i został uzupełniony o 24 panele słoneczne, każdy o mocy 440 W. Cała instalacja mieści się w szopie oddalonej o 50 metrów od jego domu we Francji.