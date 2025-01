Pożera więcej prądu niż pralka i lodówka. Wielu z nas ma to w domu

Od 1 lipca wzrosły ceny energii elektrycznej. To okazja, by sprawdzić, które domowe sprzęty są najbardziej "prądożerne". Przygotowywane są nowe taryfy na rok 2025.

Na co dzień korzystamy z takich sprzętów jak lodówka , piekarnik, zmywarka, pralka, suszarka i telewizor. Mimo że są one nieodzowne, nie każdy ma świadomość, ile energii pochłaniają.

Ankieta pokazała, że najwięcej osób wskazało suszarkę do prania jako najwięcej pożerający prąd sprzęt. Zmywarka znalazła się na liście tylko u 10 proc. badanych, za to 35 proc. ankietowanych wybrało płytę indukcyjną jako największego pożeracza energii – i to był strzał w dziesiątkę.

Jaki jest koszt jej eksploatacji? Zależy to od mocy płyty, zazwyczaj wahającej się od 1000 do 3000 W. Jeśli działa przez godzinę dziennie, zużywa około 1200 kW. To znaczy, że dzienny koszt wynosi około 1,51 zł, co daje rocznie około 551 zł.